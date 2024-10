ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Vormittag Boden gut

Aktie im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 6,17 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 6,17 EUR zu. In der Spitze legte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,24 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,19 EUR. Zuletzt wechselten 15.420 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.04.2024 bei 7,98 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,34 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 26,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,236 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,70 EUR.

Am 08.08.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 06.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX zum Ende des Freitagshandels mit Zuschlägen

Handel in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag mit grünem Vorzeichen

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün