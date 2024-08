ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Mittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 6,10 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 1,1 Prozent auf 6,10 EUR nach. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,07 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,10 EUR. Zuletzt wechselten 42.379 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 8,71 EUR erreichte der Titel am 10.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 42,79 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,93 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,264 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 867,00 Mio. EUR, gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,12 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 06.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,04 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Ausblick: ProSiebenSat.1 stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

XETRA-Handel Das macht der SDAX am Nachmittag

Aufschläge in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im SDAX