ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 4,95 EUR nach.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 4,95 EUR nach. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 4,88 EUR. Bei 4,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 251.773 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 9,96 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,181 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 6,98 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. Mit einem EPS von 0,04 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit 0,07 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 882,00 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,68 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,920 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

