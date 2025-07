ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Freitagvormittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 7,19 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:04 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 7,19 EUR. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,19 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 11.213 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,41 Prozent.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,053 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 7,32 EUR.

Am 15.05.2025 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 31.07.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,795 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

