ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt am Montagnachmittag Vortagesniveau

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 7,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 7,00 EUR zeigte sich die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel um 15:50 Uhr kaum verändert. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,02 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,00 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,00 EUR. Bisher wurden heute 186.984 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gehandelt.

Am 08.06.2024 markierte das Papier bei 7,47 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Mit Abgaben von 35,71 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,054 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,75 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent zurück. Hier wurden 855,00 Mio. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,837 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

