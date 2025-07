Aktienkurs im Fokus

ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Nachmittag fester

09.07.25 16:08 Uhr

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 7,21 EUR.

Wer­bung

Um 15:49 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 7,21 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,22 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 7,18 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 82.339 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien. Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 3,47 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 02.12.2024 (4,50 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 37,54 Prozent sinken. Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,150 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 7,32 EUR. Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,38 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026. In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,834 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ProSiebenSat.1-Aktie stabil: Keine Empfehlung zu PPF-Offerte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images