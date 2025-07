ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochvormittag mit stabiler Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 7,15 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 7,15 EUR. Den Tageshöchststand markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,18 EUR. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,15 EUR. Mit einem Wert von 7,18 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.565 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,46 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 4,27 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.12.2024 Kursverluste bis auf 4,50 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 58,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,050 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,150 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 7,32 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2026-Kennzahlen am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,834 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

