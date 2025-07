ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag stark gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 10,6 Prozent.

Um 09:07 Uhr wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 10,6 Prozent auf 7,79 EUR nach oben. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 7,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 7,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 273.872 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 28.07.2025 markierte das Papier bei 7,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 0,19 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 42,20 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,053 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 7,32 EUR.

Am 15.05.2025 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 855,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 867,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 31.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,785 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

