ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagvormittag billiger

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 7,16 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 7,16 EUR abwärts. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 7,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 309 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,19 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Am 02.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 4,50 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 37,11 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,053 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 7,32 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,01 EUR in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 855,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,785 EUR je Aktie.

