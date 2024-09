ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE stabilisiert sich am Dienstagvormittag

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 5,30 EUR.

Bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 5,30 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 5,31 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,25 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 8.360 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 18.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,57 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Abschläge von 7,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,235 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 7,70 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,24 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE 907,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

