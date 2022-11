ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit KursVerlusten

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 7,63 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,59 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 7,62 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 10.377 Aktien.

Am 16.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,55 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 50,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 11.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 9,92 EUR an.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 15.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2021 1,46 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

