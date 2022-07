ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagmittag mit Verlusten

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11.07.2022 12:22:00 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 8,53 EUR abwärts. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,37 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 8,46 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 166.773 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 17,71 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 51,83 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 7,77 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.07.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,70 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,68 EUR an.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 EUR, nach 0,16 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – ein Plus von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 938,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 11.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

