ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag fester

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 7,15 EUR.

Um 09:03 Uhr sprang die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 7,15 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 7,15 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 EUR. Zuletzt wechselten 4.264 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.08.2023 bei 9,10 EUR. 27,33 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 46,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,241 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,87 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,25 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 867,00 Mio. EUR im Vergleich zu 816,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,03 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

