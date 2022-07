ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE gibt am Vormittag nach

Der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 8,28 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 8,25 EUR. Bei 8,27 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.520 Stück gehandelt.

Bei 17,71 EUR markierte der Titel am 15.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 53,21 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 05.07.2022 Kursverluste bis auf 7,77 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 6,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 15,68 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 04.11.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,16 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 938,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q2 2022 wird am 11.08.2022 erwartet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können ProSiebenSat1 Media SE-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Der Gewinn 2021 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,46 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG