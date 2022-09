ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zieht am Mittag an

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 7,98 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 8,03 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,87 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 782.289 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2021 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 53,12 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Bei 7,19 EUR fiel das Papier am 08.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 13,08 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von 0,28 EUR je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent auf 1.055,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.11.2022 präsentieren. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 14.11.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

