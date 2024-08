ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Donnerstagnachmittag im Plus

Notierung im Blick

15.08.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 5,90 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte um 15:47 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 5,90 EUR. Bei 5,92 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 81.451 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 17.08.2023 auf bis zu 8,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 35,66 Prozent. Bei einem Wert von 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.10.2023). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,22 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 7,70 EUR an. Am 08.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,06 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,24 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 907,00 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR umgesetzt. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 06.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus Börse Frankfurt in Grün: SDAX präsentiert sich schlussendlich fester Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX letztendlich schwächer

