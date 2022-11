ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Einbußen

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte um 12:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,6 Prozent auf 8,41 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 8,11 EUR. Bei 8,35 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 403.370 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 16.11.2021 auf bis zu 15,55 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 45,89 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2022 bei 6,44 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 30,61 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wird bei 9,92 EUR angegeben.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.055,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.055,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 02.03.2023 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 29.02.2024.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

