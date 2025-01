ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE kommt am Donnerstagmittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 4,95 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bewegte sich um 11:48 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 4,95 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,05 EUR. Im Tief verlor die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 4,92 EUR. Bei 4,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 306.828 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 7,98 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.04.2024). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 61,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 9,05 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,181 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,89 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 14.11.2024. ProSiebenSat1 Media SE hat ein EPS von 0,04 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,07 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 882,00 Mio. EUR – eine Minderung von 0,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 888,00 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.03.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,924 EUR in den Büchern stehen haben wird.

