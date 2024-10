ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE macht am Mittag Boden gut

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 6,08 EUR zu.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 11:37 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 6,08 EUR. Im Tageshoch stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,08 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.114 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 31,25 Prozent zulegen. Bei 4,88 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 19,67 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,236 EUR. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,24 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 907,00 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 868,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.11.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,04 EUR fest.

