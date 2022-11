ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag höher

Um 04:22 Uhr stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 5,0 Prozent auf 8,55 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 8,60 EUR aus. Bei 8,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 472.406 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,44 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 32,66 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 9,96 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.03.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.02.2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1 Media-Aktie gibt nach: Medienaufsicht sieht Meinungsvielfalt durch MFE nicht bedroht

ProSieben-Aktie gibt deutlich nach: ProSiebenSat.1 behält nach Umsatzrückgang gesenkte Jahresprognose bei - will Sky Deutschland nicht kaufen

Gerüchteküche brodelt: 1&1 hat offenbar Interesse an Sky - ProSieben nicht - 1&1-Aktie steigt

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG