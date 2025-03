ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 6,88 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 6,88 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf 6,93 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 6,88 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.905 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Am 19.04.2024 markierte das Papier bei 7,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 15,99 Prozent zulegen. Am 02.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,59 Prozent.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,084 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,90 EUR.

Am 06.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach -0,26 EUR im Vorjahresvergleich. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 15.05.2025 dürfte die Q1 2025-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 07.05.2026.

In der ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,929 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

