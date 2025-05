ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Notierung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 7,03 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,3 Prozent auf 7,03 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ging bis auf 7,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 7,03 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 533.078 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2024 bei 7,84 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,45 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 4,50 EUR. Dieser Wert wurde am 02.12.2024 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 56,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,080 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,68 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 06.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach 0,01 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 1,26 Mrd. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 31.07.2025 vorlegen. Am 30.07.2026 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,877 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

