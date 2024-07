ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Freitagmittag auf rotem Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,6 Prozent auf 7,01 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:40 Uhr ging es um 2,6 Prozent auf 7,01 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,01 EUR. Bei 7,18 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 16.836 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 23,06 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,88 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 30,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem ProSiebenSat1 Media SE seine Aktionäre 2023 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,240 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 7,64 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,12 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 867,00 Mio. EUR – ein Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 816,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,04 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

