ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag billiger

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 7,87 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 7,86 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 7,99 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 434.248 Stück.

Am 16.09.2021 markierte das Papier bei 17,03 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 53,77 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 7,77 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,23 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 13,20 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,28 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.055,00 EUR – ein Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1.048,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 15.11.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 14.11.2023.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 1,46 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie gibt ab: ProSiebenSat.1 dampft Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2022 ein

RTL- und ProSiebenSat1-Aktien schwächer: RTL und ProSiebenSat.1-Tochter wollen Joint-Venture starten

Analysten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG