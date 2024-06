ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kurs der ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,69 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 09:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 6,69 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,69 EUR ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,69 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,69 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.996 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 9,10 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 36,08 Prozent wieder erreichen. Bei 4,88 EUR fiel das Papier am 27.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 36,98 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,287 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,63 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 867,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 816,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 08.08.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 1,03 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Montagshandels fester

Aufschläge in Frankfurt: SDAX am Montagnachmittag fester

Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX beendet den Freitagshandel mit Verlusten