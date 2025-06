ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 7,14 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:37 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 7,14 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 7,17 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 85.777 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 7,46 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie somit 4,29 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 58,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,054 EUR belaufen. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 6,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent zurück. Hier wurden 855,00 Mio. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 31.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,837 EUR je Aktie belaufen.

