ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,13 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 7,13 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 7,14 EUR aus. Bei 7,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 236.302 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 13.05.2025 markierte das Papier bei 7,46 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,63 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 02.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 58,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,054 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,75 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,26 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,38 Prozent zurück. Hier wurden 855,00 Mio. EUR gegenüber 867,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von ProSiebenSat1 Media SE wird am 31.07.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,837 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

