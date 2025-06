ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE reagiert am Freitagvormittag positiv

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 09:01 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 7,14 EUR zu. Bei 7,14 EUR erreichte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 7,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.313 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 7,46 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.05.2025). Gewinne von 4,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit Abgaben von 36,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,054 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,75 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. Das EPS lag bei -0,26 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 855,00 Mio. EUR im Vergleich zu 867,00 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,837 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSiebenSat.1-Aktie stabil: Keine Empfehlung zu PPF-Offerte

ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

SDAX-Wert ProSiebenSat1 Media SE-Aktie: Auf diesem Niveau befindet sich die ProSiebenSat1 Media SE-Dividende