ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Montagvormittag billiger

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 7,20 EUR.

Um 09:06 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 7,20 EUR ab. Das Tagestief markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,20 EUR. Bei 7,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.140 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2025 auf bis zu 7,46 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 3,54 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 02.12.2024 auf bis zu 4,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 37,50 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,053 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,32 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,01 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 867,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,795 EUR je Aktie.

