ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 5,02 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 5,02 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,15 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 134.191 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 58,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,50 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,181 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,89 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 14.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 882,00 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2024 0,924 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

