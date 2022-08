ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Nachmittag

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 04:22 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 7,66 EUR abwärts. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 7,59 EUR ein. Bei 7,81 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 960.644 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,03 EUR. Dieser Kurs wurde am 16.09.2021 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,00 Prozent. Am 22.08.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,59 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie damit 1,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 13,08 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021. Das EPS lag bei 0,26 EUR. Im letzten Jahr hatte ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 0,28 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.055,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 15.11.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 14.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

ProSieben-Aktie gibt ab: ProSiebenSat.1 dampft Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2022 ein

RTL- und ProSiebenSat1-Aktien schwächer: RTL und ProSiebenSat.1-Tochter wollen Joint-Venture starten

Analysten sehen bei ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf ProSiebenSat.1 Media SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ProSiebenSat.1 Media SE

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG