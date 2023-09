ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE wird am Freitagnachmittag ausgebremst

Aktienentwicklung

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Minus bei 6,73 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 6,73 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 6,72 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,80 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 164.478 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,23 EUR) erklomm das Papier am 20.04.2023. 51,92 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 12.10.2022 bei 6,44 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 4,34 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 8,90 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,26 EUR gegenüber 0,26 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR im Vergleich zu 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 14.11.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 06.11.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE.

Von Analysten wird erwartet, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2021 1,46 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

