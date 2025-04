ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE tritt am Mittag auf der Stelle

So bewegt sich ProSiebenSat1 Media SE

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 6,06 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 6,06 EUR. Der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,17 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 6,04 EUR. Bei 6,04 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 76.636 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien den Besitzer.

Bei 7,84 EUR erreichte der Titel am 05.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 29,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 02.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 4,50 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 25,74 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,074 EUR. Im Vorjahr hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,52 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

ProSiebenSat1 Media SE veröffentlichte am 06.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,26 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,48 Prozent auf 1,26 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,895 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

