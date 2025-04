ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,13 EUR nach oben.

Um 09:04 Uhr konnte die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 6,13 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,17 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.887 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 05.06.2024 markierte das Papier bei 7,84 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 27,92 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 36,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,074 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,52 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 EUR, nach -0,26 EUR im Vorjahresvergleich. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 15.05.2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE Anlegern einen Blick in die Q1 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE im Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

