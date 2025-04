ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die ProSiebenSat1 Media SE-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 09:01 Uhr ging es für das ProSiebenSat1 Media SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,9 Prozent auf 6,11 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,13 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,13 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.706 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.06.2024 erreicht. Gewinne von 28,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.12.2024 bei 4,50 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 26,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,074 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 6,52 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ProSiebenSat1 Media SE am 06.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,11 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ein EPS von -0,26 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 1,26 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 1,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Bilanz für Q1 2025 wird am 15.05.2025 erwartet. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 07.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,895 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

