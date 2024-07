ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE legt am Mittwochmittag zu

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 6,89 EUR.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:37 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 6,89 EUR. Zwischenzeitlich stieg die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sogar auf 6,90 EUR. Mit einem Wert von 6,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 21.263 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 9,10 EUR markierte der Titel am 01.08.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,23 Prozent. Am 27.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,88 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 29,06 Prozent Luft nach unten.

ProSiebenSat1 Media SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,050 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,240 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,64 EUR.

Am 14.05.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als ProSiebenSat1 Media SE mit -0,12 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite standen 867,00 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 816,00 Mio. EUR umgesetzt.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

