ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 6,73 EUR nach.

Um 11:45 Uhr rutschte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 6,73 EUR ab. In der Spitze büßte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 6,71 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,93 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 192.670 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 01.08.2023 erreichte der Anteilsschein mit 9,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 27,38 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,287 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,63 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Am 14.05.2024 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 867,00 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 816,00 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 08.08.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

