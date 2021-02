ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aktuell: ProSiebenSat1 Media SE wird ausgebremst

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 16,87 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 16,49 EUR. Bei 16,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 457.364 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 15.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,03 EUR. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,72 EUR ab.

Experten gaben als mittleres Kursziel 15,18 EUR an. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,55 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Die ProSiebenSat.1 Media SE ist einer der führenden europäischen Medienkonzerne. Das Kerngeschäft besteht aus werbefinanziertem Free-TV, welches in 45 Millionen Haushalten in Deutschland, Österreich und der Schweiz empfangen wird. Mit 15 Free- und Pay-TV-Sendern - darunder ProSieben, SAT.1, sixx, kabel eins, SAT.1 Gold und ProSieben MAXX - ist das Unternehmen gut aufgestellt, um alle kommerziell relevanten Zielgruppen im deutschsprachigen Raum zu erreichen. Die Produktion von TV-Programmen übernehmen dabei die Red Arrow Studios. Die produzierten Formate werden außerdem an andere Fernsehsender weltweit verkauft. Über das klassische Fernsehgeschäft hinaus betreibt die Gruppe die Streaming-Plattform Joyn. Außerdem ist der Konzern in den Bereichen Commerce (NuCom Group) und Online Dating (ParshipMeet) tätig.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG