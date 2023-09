ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagnachmittag schwächer

ProSiebenSat1 Media SE im Blick

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 6,41 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 15:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,0 Prozent auf 6,41 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,37 EUR. Mit einem Wert von 6,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 337.416 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Am 20.04.2023 markierte das Papier bei 10,23 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Kursplus von 59,49 Prozent wieder erreichen. Bei 6,37 EUR fiel das Papier am 26.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 0,69 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,90 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,26 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR im Vergleich zu 1.055,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2023 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von ProSiebenSat1 Media SE rechnen Experten am 06.11.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 1,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

