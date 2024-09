ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 3,4 Prozent im Plus bei 5,98 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,4 Prozent auf 5,98 EUR. Kurzfristig markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 6,01 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,86 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 218.922 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 18.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 33,56 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,26 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,236 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 7,70 EUR an.

Am 08.08.2024 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,06 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 907,00 Mio. EUR – ein Plus von 4,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ProSiebenSat1 Media SE 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Am 06.11.2025 wird ProSiebenSat1 Media SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Handel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Gewinnen

Gewinne in Frankfurt: SDAX legt am Nachmittag zu

RTL-Aktie springt hoch: Stefan Raab kehrt mit neuer Show zurück ins Fernsehen - jetzt bei RTL