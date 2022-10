ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag im Minus

Um 12:22 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 7,21 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,25 EUR. Der Tagesumsatz der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie belief sich zuletzt auf 94.528 Aktien.

Am 16.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 53,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,44 EUR. Dieser Wert wurde am 11.10.2022 erreicht. Abschläge von 11,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,09 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,26 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,28 EUR je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,67 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.048,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 15.11.2022 erwartet. ProSiebenSat1 Media SE dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2021 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,46 EUR in den Büchern stehen haben wird.

