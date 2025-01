ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag verlustreich

Notierung im Fokus

Die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 5,34 EUR abwärts.

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,8 Prozent auf 5,34 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,28 EUR ab. Bei 5,31 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 27.239 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 7,98 EUR erreichte der Titel am 18.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 49,44 Prozent. Bei einem Wert von 4,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (02.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie derzeit noch 15,73 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,155 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,94 EUR.

Am 14.11.2024 äußerte sich ProSiebenSat1 Media SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 EUR in den Büchern gestanden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 882,00 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 888,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.03.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,918 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

