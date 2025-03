ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE verliert am Vormittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 9,3 Prozent im Minus bei 5,93 EUR.

Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 9,3 Prozent auf 5,93 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 5,87 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 6,00 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten ProSiebenSat1 Media SE-Aktien beläuft sich auf 199.387 Stück.

Am 19.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 7,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 34,68 Prozent Plus fehlen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 02.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 4,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,05 Prozent würde die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,074 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete ProSiebenSat1 Media SE 0,050 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 7,04 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 06.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,11 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ProSiebenSat1 Media SE noch ein Gewinn pro Aktie von -0,26 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat ProSiebenSat1 Media SE mit einem Umsatz von insgesamt 1,26 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,28 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,48 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 15.05.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 07.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 0,909 EUR in den Büchern stehen haben wird.

