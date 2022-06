ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Im XETRA-Handel kam die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie um 27.06.2022 16:22:00 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 9,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 9,49 EUR. In der Spitze fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 9,29 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,36 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 232.424 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (17,71 EUR) erklomm das Papier am 15.07.2021. Der aktuelle Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist somit 47,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 8,79 EUR fiel das Papier am 17.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 5,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 16,21 EUR für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie aus.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,17 EUR gegenüber 0,16 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 954,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 938,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte ProSiebenSat1 Media SE am 11.08.2022 präsentieren. Die Veröffentlichung der ProSiebenSat1 Media SE-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 1,66 EUR je Aktie in den ProSiebenSat1 Media SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

