ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE am Mittag mit Einbußen

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Das Papier von ProSiebenSat1 Media SE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 5,93 EUR ab.

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wies um 11:46 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 5,93 EUR abwärts. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie sank bis auf 5,92 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 9.582 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 18.04.2024 auf bis zu 7,98 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 34,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.10.2023 (4,88 EUR). Das 52-Wochen-Tief könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie mit einem Verlust von 17,57 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 0,050 EUR an ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,235 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 7,70 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

ProSiebenSat1 Media SE ließ sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 4,49 Prozent auf 907,00 Mio. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 868,00 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 1,04 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: Luke Mockridge kehrt im September zu Sat.1 zurück

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus