ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Dienstagmittag ins Plus

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 8,02 EUR. Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 8,07 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,03 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 114.964 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Am 13.01.2022 markierte das Papier bei 14,67 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 11.10.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 6,44 EUR. Der derzeitige Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie liegt somit 24,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 8,96 EUR.

Am 04.11.2021 legte ProSiebenSat1 Media SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2021 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,26 EUR je Aktie erzielt worden. ProSiebenSat1 Media SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.055,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.055,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 02.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 29.02.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 1,46 EUR je Aktie belaufen.

