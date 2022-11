ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 1,1 Prozent auf 8,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 8,80 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 8,85 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.908 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 13.01.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,67 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,99 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.10.2022 (6,44 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 36,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 9,96 EUR aus.

Am 04.11.2021 hat ProSiebenSat1 Media SE die Kennzahlen zum am 30.09.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,26 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,26 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ProSiebenSat1 Media SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.055,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.055,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 02.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 29.02.2024 präsentieren.

Experten taxieren den ProSiebenSat1 Media SE-Gewinn für das Jahr 2021 auf 1,46 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG