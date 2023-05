ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE fällt am Montagmittag

Um 11:45 Uhr fiel die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 7,97 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bisher bei 7,96 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 8,03 EUR. Von der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.117 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.05.2022 auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,36 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 12.10.2022 Kursverluste bis auf 6,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 9,15 EUR je ProSiebenSat1 Media SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2021 abgelaufenen Quartal legte ProSiebenSat1 Media SE am 04.11.2021 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,26 EUR. Im Vorjahresviertel hatte ProSiebenSat1 Media SE 0,26 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.055,00 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.055,00 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 03.08.2023 erwartet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte ProSiebenSat1 Media SE möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ProSiebenSat1 Media SE einen Gewinn von 1,46 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Holger Rauner © ProSiebenSat.1 Media AG