ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: Anleger schicken ProSiebenSat1 Media SE am Vormittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von ProSiebenSat1 Media SE. Zuletzt ging es für die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 5,80 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von ProSiebenSat1 Media SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,5 Prozent auf 5,80 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bis auf 5,80 EUR. Bei 5,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.388 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 18.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.10.2023 bei 4,88 EUR. Abschläge von 15,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für ProSiebenSat1 Media SE-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,235 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie im Durchschnitt mit 7,70 EUR.

ProSiebenSat1 Media SE gewährte am 08.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatte ProSiebenSat1 Media SE ebenfalls ein EPS von -0,24 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 4,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 907,00 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 868,00 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 06.11.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass ProSiebenSat1 Media SE ein EPS in Höhe von 1,04 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ProSiebenSat1 Media SE-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Start im Plus

ProSiebenSat.1-Aktie gewinnt: Luke Mockridge kehrt im September zu Sat.1 zurück

Montagshandel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus