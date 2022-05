ProSiebenSat1 Media SE Aktie News: ProSiebenSat1 Media SE präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 30.05.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 10,33 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie bei 10,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 10,34 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 424.700 ProSiebenSat1 Media SE-Aktien umgesetzt.

Bei 19,00 EUR erreichte der Titel am 02.06.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 45,66 Prozent könnte die ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,15 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie 12,84 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 16,21 EUR.

Am 12.05.2022 lud ProSiebenSat1 Media SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,17 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,71 Prozent auf 954,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 938,00 EUR in den Büchern gestanden.

ProSiebenSat1 Media SE wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte ProSiebenSat1 Media SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,66 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jan Pitman/Getty Images